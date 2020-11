ജമ്മുവില്‍ 4 തീവ്രവാദികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ദേശീയപാത അടച്ചു – ഏറ്റുമുട്ടല്‍ വീഡിയോ കാണാം

ജമ്മു: ജമ്മു-ശ്രീനഗര്‍ ദേശീയപാതയിലെ ബാന്‍ ടോള്‍ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം സുരക്ഷാ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ നാല് തീവ്രവാദികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ജയ്ഷ് ഇ മുഹമ്മദ് സംഘടനയുമായി ബന്ധമുള്ള നാല് തീവ്രവാദികളുമായി വന്ന ട്രക്ക് ജമ്മു കശ്മീരിലേക്കുള്ള ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമീപം സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങള്‍ തടഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ആരംഭിച്ചത്. പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ചുമണിയോടെ ആരംഭിച്ച വെടിവയ്പ്പ് ജമ്മു-ശ്രീനഗര്‍ ഹൈവേ അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ കാരണമായി.

നാഗ്രോട്ട ടോള്‍ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപമാണ് വെടിവയ്പ്പ് തുടങ്ങിയത്. ചില തീവ്രവാദികള്‍ പൊലീസിനും അര്‍ദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തിനും നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തു. തീവ്രവാദികള്‍ വാഹനത്തില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് സേന പറഞ്ഞു. പിന്നാലെ സൈന്യവും ഓപ്പറേഷനില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്നു.

