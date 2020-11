കൊല്‍ക്കത്ത : പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ ജയ് ശ്രീറാം വിളിക്കാന്‍ പറ്റില്ലെന്നും വിളിക്കേണ്ടവര്‍ മോദിയുടെ ഗുജറാത്തിൽ പോയി വിളിച്ചാൽ മതിയെന്ന് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ്. വിവാദ പരാമര്‍ശം നടത്തുന്ന തൃണമൂല്‍ നേതാവിന്റെ വീഡിയോ ബംഗാളിലെ ബിജെപി ഘടകം ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു. അതേസമയം വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച സമയം വ്യക്തമല്ല.

One cannot even utter “Jai Shree Ram” in Mamata’s Bengal! TMC leader openly threatening and asking people to move to Gujarat, if they want to chant Jai Shri Ram… pic.twitter.com/xiNEFg9yEE

— BJP Bengal (@BJP4Bengal) November 19, 2020