ചെന്നൈ : മഹിള കോൺഗ്രസ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അപ്‌സര റെഡ്ഡി രാജിവച്ചു. കോൺഗ്രസിന് മേലുള്ള നെഹ്‌റു കുടുംബത്തിന്റെ അമിത നിയന്ത്രണം പാർട്ടിയെ നശിപ്പിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അപ്‌സരയുടെ രാജി. രാജിക്കത്ത് നൽകിയതായി അപ്‌സര ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

In Tamil Nadu, there has to be a Tamil leader who understands problems of locals. Rahul sir & Sonia madam are very distant from Tamil people. I think Congress' decimal performance across India proves it's out of touch with ppl: Apsara Reddy on leaving Congress & re-joining AIADMK pic.twitter.com/eohn7lTzbp

— ANI (@ANI) November 20, 2020