ദില്ലി : ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ വിന്ധ്യാചല്‍ മേഖലയിലെ മിര്‍സാപൂര്‍, സോണ്‍ഭദ്ര ജില്ലകളില്‍ 5,555.38 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രാമീണ കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികള്‍ക്ക് തറക്കല്ലിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിട്ടത്. 2,995 ഗ്രാമങ്ങളിലെ എല്ലാ ഗ്രാമീണ വീടുകളിലും പദ്ധതികള്‍ ഗാര്‍ഹിക ടാപ്പ് വാട്ടര്‍ കണക്ഷന്‍ നല്‍കുമെന്നും ഈ ജില്ലകളിലെ 42 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പദ്ധതികള്‍ 24 മാസത്തിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനാണ് പദ്ധതി.

ജല്‍ ജീവന്‍ മിഷന്‍ ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വര്‍ഷത്തിനിടെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ രണ്ട് കോടി 60 ലക്ഷത്തിലധികം കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വീടുകളിലേക്ക് പൈപ്പ് കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചടങ്ങില്‍ സംസാരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.

The projects will provide household tap water connections in all rural households of 2,995 villages & will benefit about 42 lakh population.

Total estimated cost of projects is ₹5,555.38 crore & are planned to be completed in 24 months.

