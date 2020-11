ന്യൂഡല്‍ഹി: ട്വിറ്ററില്‍ പുത്തന്‍ റെക്കോര്‍ഡ് തീര്‍ത്ത് റിസര്‍വ് ബാങ്ക്. പത്ത് ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് നേടുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കായി റിസര്‍വ് ബാങ്ക്. പത്ത് ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സുള്ള ട്വിറ്ററിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കായി ഉയര്‍ന്നുവന്ന് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആര്‍ബിഐ) യുഎസ് ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വിനെയും യൂറോപ്യന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കിനെയും പിന്തള്ളിയാണ് പുത്തന്‍ റെക്കോര്‍ഡ് ഇട്ടത്.

ആര്‍ബിഐയുടെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്, ഫോളേവേഴ്‌സിന്റെ എണ്ണം 2020 സെപ്റ്റംബര്‍ 27 ന് 9.66 ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷമായി ഉയര്‍ന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു.

ആര്‍ബിഐ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് ഇന്ന് പത്ത് ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സിലെത്തി. ഒരു പുതിയ നാഴികക്കല്ല്. ആര്‍ബിഐയിലെ എന്റെ എല്ലാ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍, ”ഗവര്‍ണര്‍ ശക്തികാന്ത ദാസ് ഞായറാഴ്ച ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

RBI Twitter account reaches one million followers today. A new milestone. Congratulations to all my colleagues in RBI.

