ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യന് അവകാശങ്ങളില്ല; ഉള്ളത് പശുവിനു മാത്രം; പശുവിനെ കൊന്നാൽ ഉടനെ ചിലരുടെ മതവികാരം വൃണപ്പെടും; പരിഹസിച്ച് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ശ്രീലക്ഷ്മി അറക്കൽ

ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യന് അവകാശങ്ങളൊന്നുമില്ല; ഉള്ളത് പശുവിനു മാത്രം; പശുവിനെ കൊന്നാൽ ഉടനെ ചിലരുടെ മതവികാരം വൃണപ്പെടുമെന്ന് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ശ്രീലക്ഷ്മി അറക്കൽ.

ഇന്ന് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്ത് മനുഷ്യന് ഒരു അവകാശങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇവിടെ അവകാശങ്ങൾ ഉളളത് പശുവിനും മതത്തിനും മാത്രമാണ് ! പശുവിനെ കൊന്നാൽ കോടതി ഇടപെടും , മതവികാരം വൃണപ്പെടും.

എന്നാൽ പച്ചമനുഷ്യരെ ഭരണകൂടം തല്ലിചതച്ചാൽ, കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ ഒരാളും ഇടപെടില്ല. ഒരാൾക്കും ഒന്നും വൃണപ്പെടില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്ത , സാങ്കൽപികമായ , നുണയായ മതങ്ങളേയും ദൈവങ്ങളേയും സംരക്ഷിക്കാനായി കുറേ നിയമങ്ങൾ. കഷ്ടപ്പെടുന്ന, നീതിനിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന് തുണയാവാൻ ഒരു സിസ്റ്റവും ഇവിടെ ഇന്നില്ലെന്നും ശ്രീലക്ഷ്മി കുറിച്ചു.

A world where no one is thinking based on reasons n evidence

A wolrd ruled by Religion mixed with politics n corporates