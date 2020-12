ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഈ ചലഞ്ചിന് പിന്നിലാണ്

ഇത് ചലഞ്ചുകളുടെ കാലമാണ്, പലതരത്തിലുള്ള ചലഞ്ചുകള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇന്ന് കാണാം. ഇപ്പോള്‍ ‘ഇത് എങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു, എങ്ങനെ പോകുന്നു’ (how it started vs how it is going) എന്ന ചലഞ്ചിനു പിന്നാലെയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ. ഇതില്‍ ആളുകള്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് ഒരു കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോള്‍ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇപ്പോള്‍ എവിടെ എത്തി നില്‍ക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത്.

യുഎസില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു നഴ്‌സ് ഇപ്പോള്‍ ഈ ട്രെന്‍ഡിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ അവരുടെ ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ പോസ്റ്റാണ് വൈറലാകുന്നത്. ഈ മഹാമാരിക്കാലത്ത് ഒരു സാധാരണ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തക എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ നഴ്‌സ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

യുവതി തന്റെ രണ്ടു ചിത്രങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വെള്ള ഷര്‍ട്ട് ധരിച്ച് ചിരിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന നഴ്‌സിന്റെതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം. എന്നാല്‍ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്നത്. ട്വീറ്റിന് നിലവില്‍ 9.7 ലക്ഷത്തിലധികം ലൈക്കുകളും 80,100 റീട്വീറ്റുകളും ഉണ്ട്. ”നിങ്ങള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാത്തിനും നന്ദി” -എന്നാണ് ഒരാള്‍ കമന്റ് ചെയ്തത്. ”നിങ്ങള്‍ സുന്ദരിയും ധീരയുമാണ്. നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നന്ദി ‘ -എന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തി പ്രതികരിച്ചു.