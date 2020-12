ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കോവിഡ് വാക്സിൻ ആവശ്യമുണ്ടോ?; വിവാദമായി ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹർഭജൻ സിംഗിന്റെ ട്വീറ്റ്

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹർഭജൻ സിംഗിന്റെ കോവിഡ് വാക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ട്വീറ്റ് വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കോവിഡ് വാക്സിൻ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഹർഭജൻ സിംഗിന്റെ ട്വീറ്റ്.

ഫൈസർ ബയോടെക് വാക്സിനുകളുടെ കൃത്യത 94 ശതമാനം. മോഡേണ വാക്സിന്റേത് 94.5 ശതമാനം. ഓക്സ്ഫഡ് വാക്സിന്റേത് 90 ശതമാനം. എന്നാൽ മരുന്നുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ റിക്കവറി റേറ്റ് 93.6 ശതമാനമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് കോവിഡ് വാക്സിൻ ശരിക്കും ആവശ്യമുണ്ടോ? – എന്നാണ് ഹർഭജന്റെ ട്വീറ്റ്.

PFIZER AND BIOTECH Vaccine:

Accuracy *94%

Moderna Vaccine: Accuracy *94.5%

Oxford Vaccine: Accuracy *90%

Indian Recovery rate (Without Vaccine): 93.6%

Do we seriously need vaccine 🤔🤔

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) December 3, 2020