പ്രാർത്ഥനകൾ വിഫലമാക്കി, സംവിധായകന്‍ നരണിപ്പുഴ ഷാനവാസ് വിടവാങ്ങി

സൂഫിയും സുജാതയും എന്ന ചിത്രമൊരുക്കിയ സംവിധായകൻ ഷാനവാസ് വിടവാങ്ങി. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് കോയമ്ബത്തൂര്‍ കെ.ജി ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച സംവിധായകന്‍ നരണിപ്പുഴ ഷാനവാസിനെ കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗവാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്നത്.

”ഒരു ആയുഷ്ക്കാലത്തേക്കുള്ള ഓർമകളും എന്നോട് പറഞ്ഞ കുറേ കഥകളും ബാക്കി വെച്ച് അവൻ പോയി…. നമ്മുടെ സൂഫി..

We tried our best for u shaanu … love u lots” വിയോഗവാർത്ത പങ്കുവച്ചു വിജയ് ബാബു കുറിച്ചു

ജയസൂര്യ നായകനായെത്തിയ സൂഫിയും സുജാതയും എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമാണ് ഷാനവാസ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി, നരണിപ്പുഴ സ്വദേശിയാണ്. കരിയാണ്‌ ആദ്യ ചിത്രം.