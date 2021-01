സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിന്‍റെ 125-ാം ജന്മവാര്‍ഷികത്തില്‍ രാഷ്ട്രപതി ഭവനില്‍ സ്ഥാപിച്ച ഛായാചിത്രം മാറിപ്പോയെന്ന് വിമര്‍ശനം ഉയർന്നിരുന്നു . രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്‍ത നേതാജിയുടെ ഫോട്ടോ, ബംഗാളി നടന്‍ പ്രസോന്‍ജിത് ചാറ്റര്‍ജിയുടെതാണെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ആരോപണം ഉയർന്നത് .

President Kovind unveils the portrait of Netaji Subhas Chandra Bose at Rashtrapati Bhavan to commemorate his 125th birth anniversary celebrations. pic.twitter.com/Y3BnylwA8X

— President of India (@rashtrapatibhvn) January 23, 2021