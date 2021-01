പദ്മശ്രീയുള്‍പ്പെടെയുള്ള പരസ്‌കാരങ്ങള്‍ നേടിയ ഹൃദ്രോഗവിദഗ്ധനായ ഡോക്ടര്‍ കെ കെ അഗര്‍വാളിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. കൊവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചശേഷം അതിനു പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലെന്നും വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലൈവ് വീഡിയോ ചെയ്തത്. എന്നാൽ, വീഡിയോ കോളിനിടെ വന ഭാര്യയുടെ ഫോൺവിളിയാണ് കാര്യങ്ങൾ നർമത്തിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്.

Also Read: ഡാനിയല്‍ പേളിനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന അഹമ്മദ് ഒമറിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി പാകിസ്ഥാൻ; വിമര്‍ശിച്ച്‌ അമേരിക്ക

ലൈവിനിടെ ഭാര്യയുമായി ഡോക്ടര്‍ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിന്റെ വീഡിയോ ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ വൈറലാണിപ്പോള്‍. ‘തന്നെയും വാക്‌സിനെടുക്കാന്‍ കൂട്ടാഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട്? എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വാക്കുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഭാര്യ അറിയാതെ ഡോക്ടര്‍ കെ.കെ. അഗര്‍വാള്‍ വാക്‌സിനെടുത്തു…പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്:ലൈവിനിടെ കോള്‍ വന്നാല്‍ ഒരിക്കലും അറ്റന്‍ഡ് ചെയ്യരുത് എന്ന കുറിപ്പോടെ തരുണ്‍ ശുക്‌ള എന്ന ഉപയോക്താവ് ട്വിറ്ററില്‍ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്. വീഡിയോ കാണാം.

Doctor KK Agarwal got himself vaccinated without his wife.

Note to self : don’t ever pick-up phone while you are live on tv :)

#forwarded. pic.twitter.com/uhIQYvZ4IO

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) January 27, 2021