വായുവിലൂടെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ഷവോമി എത്തി. എം.ഐ എയർ ചാർജ് എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ പുറത്തിറക്കി ഷവോമി. ഇതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ വയറുകളോ, പാഡുകളോ, ചാർജിങ് സ്റ്റാൻഡ് മുതലായവ ഇല്ലാതെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

Read Also : വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ മരണ ദിനം അറിഞ്ഞു പേടിച്ച പതിമൂന്നുകാരൻ തൂങ്ങി മരിച്ചു

എം.ഐ എയർ ചാർജിന്റെ പ്രാഥമിക രൂപത്തിൽ അഞ്ചു വാട്ട് വരെ ഒറ്റ ഉപകരണം ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ഉപകരണമാണ് വിപണിയിലെത്തുക. ” സ്പീക്കറുകൾ, ഡെസ്ക് ലാമ്പുകൾ, നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണമുറികളിലെ മറ്റു ഉപകാരണങ്ങളുടെയെല്ലാം ഡിസൈൻ വൈകാതെ വയർലെസ്സ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറും. “- കമ്പനി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

Revolutionizing the current wireless charging methods, #MiAirCharge Technology charges your devices remotely, without cables and charging stands. Let's see it in action! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/9bD0Awul4s

— Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021