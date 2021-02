സച്ചിന്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആരാണ് എന്നതൊക്കെ പൊട്ട കിണറ്റിലെ തവളകള്‍ക്ക് മനസിലാകില്ല. അദ്ദേഹം രാജ്യസ്‌നേഹിയാണ്. അത് മുന്‍പ് ശിവസേനയുടെ ഭീഷണി ഉണ്ടായപ്പോഴും കണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെയും നിങ്ങള്‍ സംഘിയാക്കി. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയില്‍ ഇനി നിങ്ങള്‍ സംഘിയാക്കാത്ത പ്രമുഖര്‍ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോടെയെന്ന് ചോദിയ്ക്കുകയാണ് ജിതിന്‍ കെ ജേക്കബ്. തന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഇതേ കുറിച്ച് നീണ്ട കുറിപ്പ് ജിതിന്‍ എഴുതിയത്.

” എടാ, വേലയും കൂലിയും ഇല്ലാത്ത കുറെ മതഭ്രാന്തന്‍മാരും, പാര്‍ട്ടി അടിമകളും സേഫ് സോണിലിരുന്ന് പാര്‍ട്ടി വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന സിമ്മും ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധത സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങള്‍ മറുനാടന്‍ മലയാളികള്‍ ശരിക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.’ – കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡല്‍ഹിയിലെ ഒരു മലയാളി സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. കുറഞ്ഞത് 15 ലക്ഷത്തോളം മലയാളികള്‍ എങ്കിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാട്ടില്‍ ജോലി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പോയി പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിനു മലയാളികള്‍ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളികള്‍ നടത്തുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഉണ്ട്.

ജോലി ചെയ്യുന്നവന്‍ കൊടുക്കുന്ന നികുതിപ്പണം കൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ സൗജന്യമായി കൊടുക്കുന്ന കിറ്റും വാങ്ങി ഒരു പണിക്കും പോകാതെ കുത്തിയിരുന്ന് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരെ തെറിവിളിക്കുകയും, അപഹസിക്കുകയും, തെരുവില്‍ കോമാളിത്തരം കാട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇവറ്റകള്‍ കാരണം മലയാളിയെ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ സംശയത്തോടെയാണ് മറ്റുള്ളവര്‍ കാണുന്നത്. പൊട്ടകിണറ്റിലെ തവളകള്‍ക്ക് ഇനിയും നേരം വെളുത്തിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോഴെങ്കിലും അതിന് മാറ്റം വരുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു. കേരളത്തിലെ മാധ്യമ ഊളകള്‍ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന മലയാളി യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ വിഡ്ഢികള്‍ ആകുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ 130 കോടിയാണ്. 130 k ലൈക്ക് ഒരു ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പോസ്റ്റിന് കിട്ടിയാല്‍ അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനങ്ങളുടെ പൊതുവികാരം എന്ന് കരുതുന്ന വിഡ്ഢികൂട്ടങ്ങളെ എന്ത് പറഞ്ഞാണ് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നറിയില്ല.

സച്ചിന്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആരാണ് എന്നതൊക്കെ പൊട്ട കിണറ്റിലെ തവളകള്‍ക്ക് മനസിലാകില്ല. അദ്ദേഹം രാജ്യ സ്‌നേഹിയാണ്. അത് മുന്‍പ് ശിവസേനയുടെ ഭീഷണി ഉണ്ടായപ്പോഴും കണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെയും നിങ്ങള്‍ സംഘിയാക്കി. ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയില്‍ ഇനി നിങ്ങള്‍ സംഘിയാക്കാത്ത പ്രമുഖര്‍ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോടെ?. സച്ചിന്റെ ഫോട്ടോയില്‍ കരി ഓയില്‍ ഒഴിച്ചത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ എന്ത് മറുപടി ആണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ കഴിയുക? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം പറഞ്ഞ് അവഹേളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ എന്ത് മറുപടിയാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉള്ളത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ് രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിദേശ ശക്തികള്‍ക്ക് നേരെയാണ്. അതില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്താണ് പൊള്ളുന്നത്? നിങ്ങള്‍ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതൊക്കെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലും, സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും വലിയ വാര്‍ത്തയാണ്. വാര്‍ത്തകളിലൊക്കെ മലയാളികള്‍ സച്ചിനെതിരെ എന്ന തരത്തിലാണ്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഇന്ത്യ – വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് മത്സരത്തില്‍ മലയാളി താരത്തിനു വേണ്ടി ഗ്യാലറിയില്‍ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോള്‍ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കയ്യടിക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ പറഞ്ഞതും ഒക്കെ വലിയ വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. ദേശീയത, അല്ലെങ്കില്‍ ഇന്ത്യ എന്ന വികാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇല്ലെങ്കില്‍ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, നിങ്ങള്‍ സര്‍വ ദേശീയതക്കാരാണല്ലോ. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കിയുള്ള 127 കോടി ജനങ്ങള്‍ക്ക് അതുണ്ട് എന്നോര്‍ക്കണം. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് സംഘി ആക്കുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ നേട്ടം ആര്‍ക്കാണ് എന്ന് ബോധം ഉള്ളവന് മനസിലാകും. കേരളത്തിന് പുറത്ത് കെട്ടിവെച്ച കാശ് കിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പോടെയപ്പോഴാണ് 60 കൊല്ലം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതാവിന് കേരളത്തിലേക്ക് ചേക്കറണ്ടി വന്നത്. കണ്ണൂരുള്ള 5 പേര് തിരുവനന്തപുരത്തു ഇരുന്നാല്‍ അത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി, അതേ ആളുകള്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇരുന്നാല്‍ അത് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയും, പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയും എന്ന ഗതിയിലേക്കാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും പോക്ക്. അല്ല ഇനി അന്തങ്ങളെ പോലെ കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ക്കും കേരളം മതി എങ്കില്‍ ഓക്കേ.

മലയാളി എന്നാല്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരും പിന്നെ ഇവിടം മത തീവ്രവാദത്തിന്റെ നഴ്‌സറിയും ആണ് എന്ന പ്രചരണം വലിയ രീതിയില്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആട് മേയ്ക്കാന്‍ പോകലും, കോടതി ശിക്ഷിച്ച മതതീവ്രവാദികള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മുറവിളിയും, CAA യുടെ പേരില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ കോലാഹലവും എല്ലാം ചേര്‍ത്ത് വായിക്കണം. രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മാണത്തിന് പിരിവ് കൊടുത്തതിന്റെ പേരില്‍ കേരളത്തിലെ പ്രാദേശിക കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ നടപടി എന്നതൊക്കെ ദേശീയ തലത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് നല്ല മൈലേജ് നല്‍കും എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടല്ലോ. മലയാളം മാധ്യമങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തയും വിശ്വസിച്ചു അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പൊതുവികാരം എന്ന് കരുതി ജീവിക്കുന്ന മലയാളി വിഡ്ഢികളുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലാണ്. 2014 ന് ശേഷമുള്ള ഓരോ വിഷയത്തിലും കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങള്‍ തള്ളിയതും അവസാനം യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നടന്നത് എന്തെന്നും നോക്കിയാല്‍ തന്നെ ഇത് മനസിലാകും.

ബിജെപി ഇന്ത്യ ഭരിച്ചാലും, കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരിച്ചാലും ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഭരിച്ചാലും ഇന്ത്യ എന്ന വികാരത്തില്‍ രാജ്യത്തിനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്കെതിരെയാണ് നിങ്ങള്‍ വാളോങ്ങുന്നത്. അപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ബിജെപി അല്ല. It is nothing short of treaosn and waging war against India. പക്ഷെ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജീവിക്കുന്ന പത്തിരുപത് ലക്ഷം മലയാളികള്‍ ഉണ്ട്. കേരളത്തില്‍ ജീവിക്കാന്‍ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നാട് വിട്ടവരാണ് അവരെങ്കിലും ഇന്നും അവര്‍ മലയാളി ഐഡന്റിറ്റി കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ സംസ്‌കാരത്തിലും പൈതൃകത്തിലും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരും രാജ്യസ്‌നേഹികളും ആണവര്‍. അവരുടെ സമാധാന ജീവിതം തകര്‍ക്കരുത്. ഇമ്മാതിരി കോപ്രായങ്ങള്‍ കൊണ്ട് കേരളത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഇന്ത്യയില്‍ മറ്റിടങ്ങളില്‍ കേരളത്തിനെതിരെ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട് നിങ്ങള്‍ക്ക് ചിന്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമായിരിക്കും.”