ന്യൂ മെക്‌സിക്കോ : ഒന്‍പത് മാസം നീണ്ടു നിന്ന പോരാട്ടത്തിനൊടുവില്‍ കോവിഡിനെ തോല്‍പ്പിച്ച് നാല് വയസുകാരി. നാല് വയസുകാരിയായ സ്റ്റെല്ല മാര്‍ട്ടിനാണ് നീണ്ട നാളത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏപ്രിലില്‍ മരണപ്പെട്ട സ്വന്തം പിതാവില്‍ നിന്നാണ് കുട്ടിയ്ക്ക് കോവിഡ് പകര്‍ന്നതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

ആസ്മ രോഗി കൂടിയായിരുന്ന സ്റ്റെല്ലയ്ക്ക് കോവിഡ് ഗുരുതരമാകുകയായിരുന്നു. കോവിഡിനൊപ്പം ശ്വാസകോശത്തിലും അസുഖം ബാധിച്ച സ്റ്റെല്ല ഒരാഴ്ച്ച കോമയിലും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആശുപത്രി വിട്ടു പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ഒരുക്കിയ വൈകാരികമായ യാത്ര അയപ്പിന്റെ വീഡിയോയും പുറത്ത് വന്നു.

After a severe bout with COVID-19, 4-year-old Stella Martin is leaving UNM Hospital. ❤️

Stella came into the hospital in April after contracting COVID-19. She spent over 5 months in the Pediatric ICU and arrived in the CTH Acute Service in October. pic.twitter.com/8yfIUHonsl

— UNM HSC (@UNMHSC) January 27, 2021