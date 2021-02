ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ഘട്ട മത്സരത്തിൽ ആദ്യ ഇന്നിങിസില്‍ തന്നെ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായ ഇന്ത്യന്‍ ടീം നായകന്‍ വിരാട് കോഹ്‍ലിയെ ട്രോളി ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ആരാധക സംഘമായ “ബാര്‍മി ആര്‍മി”. മോയിന്‍ അലിയുടെ പന്തില്‍ ക്ലീന്‍ ബൌള്‍ഡായാണ് ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ പുറത്തായത്. ഓഫ്സൈഡില്‍ പിച്ച്‌ ചെയ്ത പന്ത് പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് കോഹ്‍ലിയുടെ സ്റ്റമ്പ് തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അക്കൌണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്രതീക്ഷിതമായി പുറത്തായതിന്‍റെ ഞെട്ടലില്‍ കോഹ‍്‍ലി കുറേ നേരം ക്രീസില്‍ നിന്നിരുന്നു.

Going to the kitchen to make a cuppa but realising there's no milk in the fridge #INDvsENG pic.twitter.com/HiH7gKa6rB

— England's Barmy Army (@TheBarmyArmy) February 13, 2021