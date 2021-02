കോയമ്പത്തൂര്‍ : പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തില്‍ ആനയെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിയ്ക്കുന്ന പാപ്പാന്റെയും സഹായിയുടേയും ഞെട്ടിയ്ക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. തമിഴ്‌നാട് തെക്കമ്പട്ടി ആന പുരനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ആനയ്ക്ക് നേരെ ക്രൂര പീഡനം അരങ്ങേറിയത്. മരത്തില്‍ ബന്ധിച്ചു നിര്‍ത്തിയിരുന്ന ആനയെ കമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പാപ്പാനും സഹായിയും ചേര്‍ന്ന് മര്‍ദ്ദിയ്ക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്ത് വന്നത്.

TW : Violence, Attack, Animal Cruelty

.

.

.

After a video showing #Srivilliputhur temple elephant Jeyamalyatha being attacked by two persons at the elephant camp in Kovai came to the notice of the temple administration, the mahout has been suspended. @VinodhArulappan @xpresstn pic.twitter.com/AdMMrlbDOJ

— azeefa (@AzeefaFathima) February 21, 2021