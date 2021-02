മുംബൈ : പാതിവൃത്യം തെളിയിക്കാന്‍ തിളച്ച എണ്ണയില്‍ നിന്ന് ഭാര്യയെ കൊണ്ട് അഞ്ചു രൂപ എടുപ്പിച്ച് ഭര്‍ത്താവ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒസ്മാനാബാദില്‍ നിന്നാണ് ഞെട്ടിയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നത്. തിളച്ച എണ്ണയില്‍ കൈമുക്കി അഞ്ചു രൂപ നാണയം എടുക്കാനായിരുന്നു ഭര്‍ത്താവിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം. തിളച്ച എണ്ണയില്‍ കൈമുക്കിയതോടെ ഭാര്യ കരയുന്നതും കൈ പച്ചവെള്ളത്തില്‍ മുക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

ഫെബ്രുവരി 11ന് ഭര്‍ത്താവിനോട് വഴക്കിട്ട് ഭാര്യ ആരോടും പറയാതെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. നാലു ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇവര്‍ വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തി. പരന്ത കച്ച്പുരി ചൗക്കില്‍ ബസ് കാത്തു നിന്നപ്പോള്‍ രണ്ടു പേര്‍ തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയെന്നും നാലു ദിവസം ബന്ദിയാക്കിയെന്നും സ്ത്രീ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഭാര്യയുടെ വാക്കുകള്‍ വിശ്വസിക്കാന്‍ ഭര്‍ത്താവ് തയ്യാറായില്ല. ഇതോടെ പര്‍ഥി സമുദായത്തിന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഭാര്യയെ അഗ്‌നിപരീക്ഷയ്ക്ക് വിധേയയാക്കുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇയാള്‍ തന്നെ പകര്‍ത്തി. ”എന്റെ ഭാര്യയെ രണ്ടു പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് തട്ടികൊണ്ടു പോയി ബന്ദിയാക്കിയിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവര്‍ അവളെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും പറയുന്നു. എന്റെ ഭാര്യ സത്യമാണോ പറയുന്നതെന്ന് അറിയണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ” -ഭര്‍ത്താവ് വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നത് കേള്‍ക്കാം. തിളച്ച എണ്ണയില്‍ നിന്ന് അഞ്ചു രൂപ നാണയം എടുക്കാനായിരുന്നു ഇയാളുടെ നിര്‍ദ്ദേശം. നുണ പറയുകയാണെങ്കില്‍ കൈപൊള്ളുകയും ചട്ടിയില്‍ നിന്ന് തീ ഉയരുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

