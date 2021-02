തമിഴ് സൂപ്പർ താരം ആര്യ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി വഞ്ചിച്ചെന്ന യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇടപെടുന്നു. പരാതിയിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ തമിഴ്‌നാട് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് മന്ത്രാലയം നിർദേശം നൽകി. പരാതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും സ്വീകരിച്ച നടപടികളിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും തനിക്ക് ഉടൻ നീതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ജർമ്മൻ യുവതിയായ വിദ്ജ നവരത്നരാജ പറഞ്ഞു. വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട നിരവധി പെൺകുട്ടികൾക്ക് ധൈര്യത്തോടെ നീതിക്കായി മുന്നോട്ട് വരാൻ ഇത് പ്രചോദനമാകുമെന്നും വിദ്ജ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Cheating Case against Tamil Actor Arya, Union Home Ministry Comes to the Victim’s Rescue.

