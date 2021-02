കാലിഫോർണിയ : ലിവർമോർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നു നാപ്പയിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന വിമാനത്തിന്റെ എൻജിന് സാങ്കേതിക തകരാർ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് തിരിച്ചിറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഹൈവേയിൽ അടിയന്തരമായി ലാൻഡ് ചെയ്തത് .

നാലു പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന മോണി എം20ഇ എന്ന നാലു സീറ്റ് സിംഗിൾ എൻജിൻ വിമാനത്തിൽ അപകടത്തിൽ പെട്ട സമയം രണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് . വിമാനത്തിലേയും കാറിലേയും യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കുകളില്ല. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

വീഡിയോ കാണാം :

#Breaking New video of small single engine plane into a car near Livermore. The overpass along 580. #kpix5 pic.twitter.com/k8gca0T5bx

— Juliette Goodrich (@JulietteKPIX) February 24, 2021