വിമാനവും കാറും തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോര്‍ണിയയിലാണ് വിചിത്രമായ ഈ അപകടം നടന്നത്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇസബെല്‍ ഇവിലെ ഇന്റര്‍സ്റ്റെറ്റ് ഹൈവേ 580ല്‍ ഇറക്കിയ ചെറു വിമാനമാണ് കാറില്‍ ഇടിച്ചത്.

ലിവര്‍ മോര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നു നാപ്പയിലേക്ക് പറന്നുയര്‍ന്ന വിമാനത്തിന്റെ എന്‍ജിന് സാങ്കേതിക തകരാര്‍ വന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് തിരിച്ചിറക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഹൈവേയില്‍ അടിയന്തരമായി ലാന്‍ഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്.

#Breaking New video of small single engine plane into a car near Livermore. The overpass along 580. #kpix5 pic.twitter.com/k8gca0T5bx

— Juliette Goodrich (@JulietteKPIX) February 24, 2021