ഏറ്റവും അടുത്തെത്തിയ ശത്രുവിനെ പോലും നിമിഷങ്ങൾകൊണ്ട് കൊണ്ട് തകർത്തുകളയാൻ ശേഷിയുള്ള ആധുനിക മിസൈല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച്‌ ഇന്ത്യ. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് ആഹ്വാനത്തിന്റെ ഏ‌റ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണ് തദ്ദേശീയമായി ഡി.ആര്‍.ഡി.ഒ നിര്‍മ്മിച്ച ഈ മിസൈല്‍.

സോളിഡ് ഫ്യുവല്‍ ഡക്‌ടഡ് റാംജെ‌റ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മിസൈലാണ് ഇന്ത്യ പരീക്ഷിച്ചത്. ഒഡീഷയിലെ ചന്ദിപൂരിലെ വിക്ഷേപണ സ്ഥലത്തുനിന്നാണ് മിസൈല്‍ പരീക്ഷിച്ചതെന്ന് ഡിഫന്‍സ് റിസര്‍ച്ച്‌ ആന്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. പരീക്ഷണത്തില്‍ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാംവിധം പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവെന്നും ഡി.ആര്‍.ഡി.ഒ അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. ശത്രുക്കള്‍ തൊടുത്തുവിടുന്ന മിസൈലുകളെ എതിര്‍ത്ത് തകര്‍ക്കാനും കരയില്‍ നിന്ന് വായുവിലൂടെയെത്തുന്ന ശത്രുക്കളെ തകര്‍ക്കാനും സോളിഡ് ഫ്യുവല്‍ ഡക്‌ടഡ് റാംജെ‌റ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന റോക്ക‌റ്റുകള്‍ക്ക് കഴിയും.

DRDO successfully conducted flight test of Solid Fuel Ducted Ramjet (SFDR) Technology today at around 1030 hrs from ITR Chandipur. All the subsystems including the ground booster motor performed as per expectation. #AtmaNirbharBharat@SpokespersonMoD @adgpi @rajnathsingh pic.twitter.com/japob7kI8t

