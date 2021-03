ചെന്നൈ : വോട്ടഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച്‌ വീടുകള്‍ കയറുന്നതിനിടെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി തുണി അലക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വൈറലാകുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ എഐഎഡിഎംകെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി തങ്ക കതിരവനാണ് തുണി അലക്കിയത്.

ജയിച്ചാല്‍ വാഷിങ് മെഷീന്‍ നല്‍കുമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് തങ്ക കതിരവന്‍ മടങ്ങിയത്. നാഗപട്ടിണം മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥിയാണ് തങ്ക കതിരവന്‍.

Tamil Nadu: AIADMK candidate Thanga Kathiravan from Nagapattinam washed clothes and promised to give washing machine after winning elections during campaigning yesterday. pic.twitter.com/orDGoRFUhn

— ANI (@ANI) March 23, 2021