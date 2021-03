കൊച്ചി : കേരളത്തിലെത്തിയ അമിത് ഷാ സംസ്ഥാനത്തെ നാലിടങ്ങളിലാണ് ഇന്നലെ പ്രചാരണ പരിപാടി നടത്തിയത്. പരിപാടികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ ജനലക്ഷങ്ങളോട് മലയാളത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നന്ദിയറിയിച്ചത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു സന്ദേശം.

‘നന്ദി കേരളം’ എന്ന് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം കേരളത്തെ കാവിക്കടലാക്കി മാറ്റിയ ജനസാഗരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃപ്പൂണിത്തുറ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, ചാത്തന്നൂർ, മലമ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിലാണ് അമിത് ഷാ പങ്കെടുത്തത്.

A short video from today’s campaign trail in Kerala. Grateful to the people of Kerala for their love and support!

കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു പര്യടനത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വ വീഡിയോ. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി. pic.twitter.com/7Qz3yhKzMe

— Amit Shah (@AmitShah) March 24, 2021