ഗുവാഹത്തി : അസമിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടിയ്ക്കിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനെ സഹായിക്കാൻ മൈക്കിൽക്കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. തമുൽപറിൽ നടന്ന പ്രചാരണ റാലിക്കിടെയാണ് മോദി പ്രസംഗം നിർത്തി അവശ്യസഹായം നൽകാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നിർദേശിച്ചത്.

പിഎംഒയുടെ മെഡിക്കൽ സംഘത്തോടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദേശം. നിർജലീകരണം മൂലമാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായതെന്ന് തോന്നുന്നു. വേഗത്തിൽ സഹായമെത്തിക്കണം- എന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ വാക്കുകൾ.

#WATCH: During a rally in Assam’s Tamalpur, PM Narendra Modi asked his medical team to help a party worker who faced issues due to dehydration.#AssamAssemblyPolls pic.twitter.com/3Q70GPrtWs

