ചെന്നൈ: ഹോട്ടലില്‍ ജോലിക്കാരെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ എത്തിയവരെയും മര്‍ദ്ദിക്കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. ഇന്നലെ കോയമ്പത്തൂരിലാണ് സംഭവം. കടയുടമ സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ക്കെതിരെ പരാതി നല്‍കി.

ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാരെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ എത്തിയവരെയും സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ലാത്തി കൊണ്ട് തല്ലുന്ന ഹോട്ടലിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്.

കഴിഞ്ഞാഴ്ച ഓര്‍ഡര്‍ അനുസരിച്ച്‌ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം എസ്‌ഐ പണം നല്‍കിയില്ലെന്നും പണം ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. കൂടാതെ ഈ പൊലീസുകാര്‍ നിരന്തരം കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടെന്നും കടയുടമ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

TN: A hotel owner in Coimbatore files complaint against a Sub-Inspector alleging that he assaulted hotel workers&customers, yesterday

"Police ask for bribe too often.Last week this SI ordered food but didn't pay for it.When asked to pay, he threatened",owner says

Source: CCTV pic.twitter.com/hDXOFRcs7R

