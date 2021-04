ഗര്‍ഭിണിയായ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് കൊടും ചൂടിലും കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ലംഘിക്കുന്നവരെ തിരയുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ. COVID-19 സുരക്ഷാ നടപടികള്‍ പാലിക്കാന്‍ ആളുകളെ ബോധവല്‍ക്കരിക്കുന്ന ഡിഎസ്പി ശില സാഹുവിന്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് വലിയ സ്വീകരണമാണ് സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ ലഭിക്കുന്നത്. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബസ്തര്‍ ഡിവിഷനിലെ ദന്തേവാഡയിലെ മാവോയിസ്റ്റ് ബാധിത പട്ടണത്തിലാണ് ശില ഡ്യൂട്ടിക്കിറങ്ങിയത്. ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ദിപാന്‍ഷു കബ്രയാണ് ട്വിറ്ററില്‍ ഫോട്ടോ പങ്കിട്ടത്. ‘ചിത്രം ദന്തേവാഡ ഡിഎസ്പി ശില്‍പ സാഹുവിന്റേതാണ്. ഗര്‍ഭാവസ്ഥയില്‍ കടുത്ത വെയില്‍ പോലും വകവെയ്ക്കാതെ ടീമുമായി തിരക്കിലാണ് ശില്‍പ, ജനങ്ങള്‍ ഇതു കണ്ട് ലോക്ഡൗണ്‍ നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

#FrontlineWarrior DSP Shilpa Sahu is posted in #Maoist affected Bastar's Dantewada.The police officer who is pregnant is busy on the streets under scorching sun appealing people to follow the #lockdown. Let's salute her and follow #COVID19 protocol #SocialDistancing #MaskUpIndia pic.twitter.com/UHnSLYfKaI

— Aashish (@Ashi_IndiaToday) April 20, 2021