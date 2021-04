ബംഗളൂരു: കോവിഡിന്‍റെ രണ്ടാം തരംഗം രാജ്യത്തെ രൂക്ഷമാവുകയാണ്​. ഏകദേശം മൂന്ന്​ ലക്ഷം പേര്‍ക്കാണ്​ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്​. രോഗം പ്രതിരോധിക്കാനായി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന്​ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരും സര്‍ക്കാറുകളും നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും ലംഘിക്കുകയാണ്​. അത്തരമൊരു സംഭവമാണ്​ കര്‍ണാടകയിലുണ്ടായത്​.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കര്‍ണാടകയിലെ ചിക്ക്​മംഗളൂരുവിലാണ്​ കോവിഡ്​ മാനദണ്ഡത്തിന്‍റെ നഗ്​നമായ ലംഘനമുണ്ടായത്​. ബിയറുമായെത്തിയ ലോറി മറിഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന്​ കുപ്പികള്‍ കൈക്കലാക്കാന്‍ ജനം തെരുവിലിറങ്ങുകയായിരുന്നു. കോവിഡ്​ മാദണ്ഡം ലംഘിച്ച്‌​ ജനങ്ങള്‍ മദ്യകുപ്പികള്‍ക്കായി തെരുവില്‍ അടികൂടുന്നതിന്‍റെ വിഡിയോയും പുറത്ത്​ വന്നതോടെ വ്യാപക വിമര്‍ശനമാണ്​ സംഭവത്തില്‍ ഉയരുന്നത്​.

A truck carrying beer bottles turned turtle in #Chikkamagaluru, #Karnataka. Need I say what happened after the incident?

This even after the state continues to register an alarming rise in the number of cases. #COVIDIOTS #COVID19India #coronavirus pic.twitter.com/2uo45g5M2e

— Neha Bhan (@neha_journo) April 21, 2021