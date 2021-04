ചിക്കമംഗ്ളൂർ: കൊവിഡ് വർധിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരും ആരോഗ്യവിദഗ്ധരും നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് കർശന ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും അതിനൊന്നും ചെവി കൊടുക്കാതെ ജനങ്ങൾ. കര്‍ണാടകയിലെ ചിക്കമംഗ്ളൂരില്‍ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ആള്‍ക്കൂട്ടം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ്. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട ബിയര്‍ ലോറിയില്‍ നിന്ന് കുപ്പികള്‍ അടിച്ചുമാറ്റാൻ സ്ഥലത്ത് കൂട്ടയടി നടന്നു. മാസ്ക് പോലും വെയ്ക്കാതെയായിരുന്നു ജനങ്ങൾ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടിയത്.

ബെംഗളുരുവില്‍ നിന്ന് ശിവമോഗയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബിയര്‍ ലോറിയാണ് ചിക്കമംഗ്ളൂരിലെ തരിക്കെരി താലൂക്കിലെ എം സി ഹള്ളിക്ക് സമീപത്ത് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. അപകടവിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയവര്‍ മറിഞ്ഞത് ബിയര്‍ ലോറിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ സ്ഥലം പൂരപ്പറമ്പായി. കൊവിഡ് പ്രൊട്ടോകോള്‍ ലംഘിച്ച് നിരവധിയാളുകൾ വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തേക്കെത്തി.

A truck carrying beer bottles turned turtle in #Chikkamagaluru, #Karnataka. Need I say what happened after the incident?

This even after the state continues to register an alarming rise in the number of cases. #COVIDIOTS #COVID19India #coronavirus pic.twitter.com/2uo45g5M2e

— Neha Bhan (@neha_journo) April 21, 2021