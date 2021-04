ഹരാരേ: ബൗൺസർ കൊണ്ട് ബാറ്റ്‌സ്മാന്റെ ഹെൽമെറ്റ് രണ്ട് കഷണമാകുമോ? ആകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം. അതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് പാകിസ്താൻ-സിംബാബ്‌വെ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിലുണ്ടായ സംഭവം.

അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റത്തിനിറങ്ങിയ അർഷാദ് ഇഖ്ബാലിന്റെ മാരക ബൗൺസർ സിംബാബ്‌വെ താരം തിനാഷെ കമുൻഹുകാംവെയുടെ ഹെൽമെറ്റ് ഇളക്കി. ഇതോടെ ഹെൽമെറ്റിന്റെ പുറംപാളി പൂർണമായും അടർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. അർഷാദ് ഇഖ്ബാലിന് വെറും 20 വയസ് മാത്രമാണ് പ്രായമെന്നതാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Those dreadlocks surely saved Kamunhukamwe from potential concussion after getting hit by an Arshad Iqbal bouncer 😂 #ZIMvPAK @ZimCricketv #VisitZimbabwe pic.twitter.com/3n6oxjVn8K

