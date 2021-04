ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ്​ രണ്ടാം തരംഗത്തില്‍ കേസുകളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക്​ പിന്തുണ അറിയിച്ച് അഫ്​ഗാനിസ്​താന്റെയും സണ്‍റൈസേഴ്​സ്​ ഹൈദരാബാദിന്റെയും സൂപ്പര്‍ താരം റാഷിദ്​ ഖാന്‍. അഫ്​ഗാന്‍ പൗരന്‍മാരുടെ സ​ന്ദേശം പങ്കുവെച്ചുള്ള വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പിന്തുണ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു താരം.

”ഈ ബുദ്ധിമു​ട്ടേറിയ സമയത്ത്​ അഫ്​ഗാനിസ്​താനില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ ഇന്ത്യക്കൊപ്പമുണ്ട്​. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചും മാസ്​ക്​ ധരിച്ചുംഎല്ലാവരും സുരക്ഷിതമായിരിക്കൂ”- റാഷിദ്​ പറഞ്ഞു.

രൂക്ഷമായ ​പ്രതിസന്ധിയനുഭവിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്ക്​ പിന്തുണയുമായി ആസ്​ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ്​ താരങ്ങളായ പാറ്റ്​ കമ്മിന്‍സ്​, ബ്രറ്റ്​ ലീ എന്നിവര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കമ്മിന്‍സ്​ 37 ലക്ഷത്തോളം രൂപയും ബ്രറ്റ്​ ലീ 40 ലക്ഷത്തോളവുമാണ്​ സംഭാവന നല്‍കിയത്​.

Everyone back home in Afghanistan 🇦🇫 is with you INDIA in this tough time . Please everyone stay safe stay home maintain social distance and Wear Mask plz 🙏 #WeAreWithYouIndia pic.twitter.com/GDFDHrHQJk

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) April 30, 2021