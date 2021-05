ന്യൂഡൽഹി : അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലങ്ങള്‍ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യില്ലെന്ന് ടൈംസ് നൗ. രാജ്യം കൊറോണ മഹാമാരിയില്‍ വലയുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് പ്രസക്തിയില്ലെന്നാണ് ചാനല്‍ എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡ് തീരുമാനം.

TIMES NOW suspends its election results coverage for 4 States & 1 UT on May 2. pic.twitter.com/dV19Q3tN6N

— TIMES NOW (@TimesNow) May 1, 2021