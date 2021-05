ഗുവാഹത്തി : ആസ്സാമിൽ വീണ്ടും ഭൂചലനം. റിക്ടര്‍ സ്കെയിലില്‍ 3.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം സോണിത്പൂര്‍ മേഖലയിലാണ് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് ദേശീയ ഭൂചലന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

An earthquake of magnitude 3.7 on the Richter scale hit Sonitpur in Assam at 6:13 pm today: National Center for Seismology

