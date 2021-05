ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ ബാലറ്റ്​ പേപ്പര്‍ വഴിയാക്കണമെന്ന്​ കോണ്‍ഗ്രസ്​ നേതാവും മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ്​ താരവുമായ നവ്​ജോത്​ സിങ്​ സിദ്ദു. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പരിപാവനത ഇലക്​ഷന്‍ കമീഷന്‍ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്നും സിദ്ദു ട്വീറ്റില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഗംഭീര ജയം നേടിയതിനുപിന്നാലെ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്​ അധ്യക്ഷ മമത ബാനര്‍ജി വാര്‍ത്തസമ്മേളനം നടത്തുന്ന ദൃശ്യം പങ്കുവെച്ചാണ്​ സിദ്ദുവിന്‍റെ ട്വീറ്റ്​. വോ​ട്ടെണ്ണലില്‍ തിരിമറി നടത്തിയില്ലെങ്കില്‍ തന്നെ വധിക്കുമെന്ന്​ ചിലര്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന സന്ദേശം നന്ദിഗ്രാമില്‍ ഇലക്​ഷന്‍ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്​ഥന്‍ മമതക്ക്​ അയച്ചിരുന്നു. ഇത്​ വാര്‍ത്തസമ്മേളനത്തില്‍ വായിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ്​ സിദ്ദു പങ്കുവെച്ചത്​.

Election Commission should preserve the sanctity of Elections, the essence of our democracy is free & fair polls, serious aspersions have been cast on the conduct of EC shaking the very foundations of India’s democracy. 1/2 pic.twitter.com/Rz3z2tmpCW

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) May 4, 2021