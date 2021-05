ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് ദുരന്തം വിറ്റു കാശാക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കുറിച്ച് നേരത്തെ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അവർ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിട്ടില്ല എന്നതിന് വളരെയേറെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. കോവിഡ് -19 കൂടാതെ, പകർച്ചവ്യാധിയേക്കാൾ പരിഭ്രാന്തിയും നിരാശയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കഴുകൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായും ഇന്ത്യ പോരാടേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ മരണവും ഏവരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടിയപ്പോൾ ആശുപത്രികളിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ അമിത ജോലി ഭാരം ആണ് വർധിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ തരംഗത്തിൽ കേസുകൾ അസാധാരണമായി വർദ്ധിക്കുന്നതിനിടയിൽ രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ രംഗം ഭഗീരഥ പ്രയത്നമാണ് നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഈ അവസരത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായി അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ദേശീയ ദുരന്തത്തിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ മുറിവുകളിലേക്ക് ഉപ്പ് പുരട്ടുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരും റിപ്പോർട്ടർമാരും ഉണ്ട്.

സത്യത്തിന്റെ ചില വസ്‌തുതകൾ വളച്ചൊടിച്ച് അവ സാധുതയുള്ളതും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതുമാക്കി മാറ്റുന്നു. ആരാണ് മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ആളുകളുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് -19 ന്റെ രണ്ടാമത്തെ തരംഗം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തരംഗത്തേക്കാൾ മാരകവും വിനാശകരവുമാണ്, കാരണം അതിന്റെ പ്രാദേശിക പരിവർത്തന വ്യതിയാനം കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ.

എന്നാൽ ഇടത് ചായ്‌വുള്ള മാധ്യമ കഴുകന്മാർക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ ഇന്ത്യയെ ലജ്ജിപ്പിക്കാനും അപമാനിക്കാനും ഒരു സുവർണ്ണാവസരമായി ഇത് മാറി . മനുഷ്യരുടെ ദുരന്തം അവരുടെ നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യത്തിന് വിൽക്കാനുള്ള അവസരം പോലും യാതൊരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ അവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. ഇതിനായി ഇവർ പഴയ മറ്റ് ചില ദുരന്തങ്ങളിലെ ഫോട്ടോകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.

ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് -19 ന്റെ മാരകമായ രണ്ടാമത്തെ തരംഗത്തെ വിവാദമാക്കി ചർച്ചയാക്കുന്നതിന്, ന്യൂ യോർക്ക് പോസ്റ്റ് കാണുമ്പൊൾ തന്നെ വേദന സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചു – അതിൽ അബോധാവസ്ഥയിലായ ഒരു സ്ത്രീ തെരുവിൽ കിടക്കുന്നു, മറ്റൊരു സ്ത്രീ മകളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, മാതാവിനെ ഉണർത്താൻ ശ്രമിച്ചു – കോവിഡ് -19 ന്റെ രണ്ടാമത്തെ തരംഗത്തിന്റെ ദുരന്തം കാണുക എന്ന തലക്കെട്ടും നൽകി.

എന്നാൽ ഇത് 2020 മെയ് 7 ന് വിശാഖപട്ടണത്തെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ എൽജി പോളിമർ കെമിക്കൽ പ്ലാന്റിൽ നടന്ന ഗ്യാസ് ചോർച്ച നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ ചിത്രമായിരുന്നു. ന്യൂ യോർക്ക് പോസ്റ്റ് “കോവിഡ് കുതിച്ചുചാട്ടം ഇന്ത്യയെ വിഴുങ്ങുന്നു” ഇന്ത്യയിലെ ആളുകൾ തെരുവുകളിൽ മരിച്ചതായി കാണിക്കുന്നു ” എന്ന തലക്കെട്ടുകളിൽ 2021 ഏപ്രിൽ 26 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നിർഭാഗ്യകരമായ അന്നത്തെ സംഭവം ഗ്യാസ് ചോർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്ത് 3 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ആളുകൾക്ക് ശ്വസന പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ ആളപായം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടും ഇല്ല. ഇതിനെയും മോദിക്കെതിരെ ആയുധമാക്കാനാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചത്.

എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ പൗരൻ‌മാർ‌ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ‌ അവർ‌ ഫീച്ചർ‌ ഇമേജ് മാറ്റി, പക്ഷേ ലേഖനവും തലക്കെട്ടും അതേപടി തുടർ‌ന്നു. ഇത് കൂടാതെ ഇത്തരം വ്യാജ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ദുരന്തം വിൽക്കാൻ ന്യൂയോർക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രവർത്തിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്. പല വിലയ്ക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഈ ദുരന്തം വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ മീഡിയ കമ്പനിയായ ഗെറ്റി ഇമേജസ് ഇന്ത്യൻ ഇതര വായനക്കാരെ വികാരാധീനരാക്കുന്നതിനായി ഒരു ശ്മശാനത്തിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ ഹിന്ദു ശവസംസ്കാര ചിതകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയും കണ്ടു . ഏതൊരു മീഡിയ ഗ്രൂപ്പിനും ഏറ്റവും വലിയ വലുപ്പമുള്ള ചിത്രം Rs. 23,000. ഇന്ത്യൻ ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റുകളായാലും ഇന്ത്യൻ ഇതര ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരായാലും ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നു; കോവിഡ് -19 ഇരകളുടെ ദാരുണമായ മരണത്തിൽ ഇരകൾക്ക് ബഹുമാനം പോലും നൽകാത്ത ശ്മശാനത്തിലെ ഫോട്ടോകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് ഇരു കൂട്ടരും പാൻഡെമിക്കിൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കുന്നു.

ഇത്തരം കഴുകന്മാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒത്തുകൂടുകയാണെങ്കിൽ, മൃതദേഹങ്ങൾ സമീപത്ത് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ബർഖാ ദത്തിന്റെ പ്രകടനം. ശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടും അകലെയല്ലാതെ അവർ ഇരുന്നു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളും പുറത്തു വന്നു. ഏപ്രിൽ 19 ന് സൂറത്തിലെ ശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മരണത്തിന്റെയും നിരാശയുടെയും ദുരിതത്തിന്റെയും ഭയാനകവും പ്രേതപരവുമായ ചിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു ശ്മശാന സ്ഥലത്തേക്കാൾ മികച്ച സ്ഥലം മറ്റെന്താണ്! ശ്മശാനത്തിന്റെ ഭീമാകാരമായ ഘടകങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ബാർഖ ദത്തിനേക്കാൾ മികച്ച തന്ത്രശാലികൾ ആരാണ്!

നിർഭാഗ്യവശാൽ, ബർഖ ദത്തിന്റെ പ്രായമായ പിതാവ് കോവിഡ് -19 ന് കീഴടങ്ങി. പക്ഷേ, ദുഖിതയായ മകൾ തന്റെ പ്രചാരണത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പിതാവിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ എല്ലാ വാക്കുകളും ഉപയോഗിച്ചു. വായനക്കാരെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ വാക്കുകളും തെരഞ്ഞെടുത്തു – എന്റെ പിതാവിന്റെ അവസാന വാക്കുകൾ, “എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു , എന്നെ ചികിത്സയ്ക്കു” എന്നാണെന്നാണ്. എന്നാൽ ഇതിലെ വൈരുദ്ധ്യം

Barkha Dutt using her father’s death within a day of his death is pits and somehow conveniently doesn’t mention that her late dad was admitted in a premier hospital and was being treated by the best doctors.

Propaganda >>> death of your loved one. https://t.co/40bIp9rabJ pic.twitter.com/oz313FN19u

— Bhavesh Lodha (@bhav2406) April 29, 2021