കൊച്ചി: കോവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്തും ജനങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യാജസന്ദേശങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ച നടൻ ടിനിടോമിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. ടിനി പങ്കുവെച്ച സന്ദേശത്തിലെ കാര്യങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ആറിന് തന്നെ വേള്‍ഡ് ഹെല്‍ത്ത് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

A video claiming @WHO has warned of 50,000 #COVID-19 deaths in India by 15 April is FAKE NEWS.



WHO has NOT issued any such warning. #IndiaFightsCorona #pandemic @MoHFW_INDIA @PIB_India @ICMRDELHI @ANI

— WHO South-East Asia (@WHOSEARO) April 6, 2021