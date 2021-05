ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାରିଦେବେ…

#ଆମ_ଜୀବନ_ସଂକଟରେ_ଅଛି…#ବାହାରକୁ_ଗଲେ_ମାରିଦେବେ…ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଗୋଡତଳେ ପଡି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ପିଲାଙ୍କଠୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି #WestBengal

