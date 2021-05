ജെറുസലേം : പാലസ്തീന്‍ തീവ്രാദികളുടെ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടി നൽകുമ്പോഴും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സഹായവുമായി ഇസ്രയേല്‍. മെഡിക്കല്‍ ഓക്‌സിജന്‍ അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങളുമായി ഇസ്രയേലില്‍ നിന്നുള്ള വിമാനം ഇന്നലെ ഇന്ത്യയിലെത്തി.

Read Also : വാക്‌സിനേഷന്‍ സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറുക്ക് വഴി തേടിയാൽ പണി കിട്ടും; മുന്നറിയിപ്പുമായി സി ഇ ആര്‍ ടി ഇന്‍

ഇസ്രായേല്‍ ഭീകരരോട് നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്. അതു പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പേരാട്ടവും.അതു മഹാമാരിയായ കൊറോണയോടാണ്. ഇസ്രയേലിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ രാജ്യത്തോടൊപ്പം നില്‍ക്കേണ്ടത് തങ്ങളുടെ കടമയാണെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്രായേല്‍ അംബാസഡര്‍ ഡോ. റോണ്‍ മാല്‍ക്ക പറഞ്ഞു.

Even while #IsraelIsUnderAttack,

another airplane with oxygen devices and other emergency medical equipment from Israel arrived in Delhi. @ILAerospaceIAI has sent medical aid to #India. #IsraelStandsWithIndia in its #FightAgainstCOVID19. 🇮🇱🇮🇳 pic.twitter.com/rVcBCp1EQn

— Ron Malka 🇮🇱 (@DrRonMalka) May 16, 2021