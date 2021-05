ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭാര്യ സഫ ബെയ്​ഗിന്റെ ചിത്രം അവ്യക്തമാക്കിയ സംഭവത്തില്‍ മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ്​ താരം ഇര്‍ഫാന്‍ പത്താന്​ നേരെ വിമര്‍ശനങ്ങളും വിദ്വേഷ പോസ്​റ്റുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇർഫാൻ.

Also Read:തീവ്രവാദികളുടെ പേടിസ്വപ്നം: സിബിഐയില്‍ യാതൊരു മുന്‍പരിചയവും ഇല്ലെങ്കിലും സുബോധ് കുമാര്‍ ഡയറക്ടര്‍ ആയതിന് പിന്നില്‍..

ഇർഫാന്റെ മക​ന്റെ ഇന്‍സ്​റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടില്‍ പങ്കുവെച്ച ചിത്രമാണ്​ ഈ വിവാദങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം തുടക്കമിട്ടത്​. ഭാര്യയുടെ മുഖം കാണിക്കാന്‍ താരം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് തുടങ്ങി ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് താഴെ. എന്നാല്‍ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി താരം ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

This picture is posted by my queen from my son’s account. We are getting lot of hate.Let me post this here as well.She blurred this pic by her choice. And Yes,I’m her mate not her master;). #herlifeherchoice pic.twitter.com/Xy6CB2kKWA

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) May 25, 2021