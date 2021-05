ബംഗളൂരു: കോവിഡ് ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന രോഗികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി ഡോക്ടര്‍മാരും നഴ്‌സുമാരുമെല്ലാം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകള്‍ വലിയ രീതിയില്‍ പ്രചരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍, കോവിഡ് മുക്തി നേടിയാല്‍ ആഘോഷിക്കണ്ടേ? ഇത്തരത്തില്‍ നൃത്തം ചെയ്ത് ആഘോഷിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെയും രോഗിയുടെയും വീഡിയോയാണ് വൈറലായിരിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് മുക്തനായ രോഗിയും അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിച്ച ഡോക്ടറും ഒരുമിച്ച് സന്തോഷം പങ്കിടുന്ന വീഡിയോയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്. ബംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു ആശുപത്രിയിലെ ജനറല്‍ വാര്‍ഡില്‍ രോഗമുക്തി നേടിയ ആളോടൊപ്പം പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച ഒരു ഡോക്ടര്‍ നൃത്തം ചവിട്ടുന്നതാണ് വീഡിയോ. ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവറായ കുമാര്‍ എന്നയാളാണ് കോവിഡിനെ കീഴടക്കി ഡോക്ടര്‍ക്കൊപ്പം ആനന്ദനൃത്തം ചെയ്തത്.

Kumar was critical when we received a request to help him find a bed. 7 days later he sent us his victory dance against Covid just before getting discharged from the Hospital. #ERTStories #Bengaluru pic.twitter.com/pPU5Hg5OjW

— ERT Bangalore (@ErtBangalore) May 25, 2021