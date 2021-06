ശ്രീനഗർ : ജമ്മുവിലെ മജീൻ ഗ്രാമത്തിൽ വെങ്കിടേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിന് തറക്കല്ലിട്ട് തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം. വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിലെ ഉണർവ്വ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കശ്മീരിൽ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. 62.06 ഏക്കറിലാണ് ക്ഷേത്രം പണിയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണം തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനത്തിനായിരിക്കും.

