മുംബൈ: നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാർ താനെ ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വൈറലായിരുന്നു. സംഭവം നടന്നത് മുംബൈയിലാണ്. മുംബൈയിലെ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഒരു പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിന് സമീപം പാർക്ക് ചെയ്ത കാറാണ് കുഴിയിൽ വീണു അപ്രത്യക്ഷ്യമായത്. ഗദ്ഗപോ പ്രദേശത്താണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്.

വാഹനം കുഴിയിൽ മുങ്ങുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി. തുടർച്ചയായ മഴയെത്തുടർന്ന് കോൺക്രീറ്റ് സ്ളാബ് നശിച്ച് ഭൂമിയിൽ കുഴി രൂപപെട്ടതാകാമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ കാറിനടുത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ, സമീപത്തുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു അപകടവും സമഭവിച്ചിട്ടില്ല. വീഡിയോ കാണാം:

Scary visuals from Mumbai’s Ghatkoper area where a car drowned in few seconds. pic.twitter.com/BFlqcaKQBo

