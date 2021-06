ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരില്‍ രണ്ട് സിഖ് പെണ്‍കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നിര്‍ബന്ധിതമായി മതംമാറ്റി വിവാഹം കഴിച്ച സംഭവത്തില്‍ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധമായിരുന്നു ഉയർന്നത്. സംഭവത്തിൽ ഡല്‍ഹി സിഖ് ഗുരുദ്വാര മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്മറ്റി രംഗത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കശ്മീരിനെ പല രീതിയിലും സഹായിക്കുന്നവരാണ് സിഖ് ജനതയെന്ന് ഗുരുദ്വാരാ മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്മറ്റി പ്രസിഡന്റ് മജീന്ദര്‍ സിംഗ് സിര്‍സ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം ചർച്ചകൾ കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാകില്ല എന്ന് കണ്ടതോടെ സിഖ് യുവാക്കൾ തന്നെ മൻമീത് കൗർ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും സിഖ് സമുദായത്തിൽ പെട്ട യുവാവിനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പികുകയും ചെയ്തു എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

Bibi Manmeet kaur who was rescued last night will be getting married to Sardar Sukhbir singh (in the picture with Sarna Sahib) today at 12:00pm. She has agreed to marriage in front of police as well as family. pic.twitter.com/Lo1KI3RzZX

