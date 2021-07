ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശില്‍ യുവതിയെ അതിക്രൂരമായി ബന്ധുക്കൾ മർദ്ദിച്ചതിന് വീഡിയോ പുറത്ത് വന്നതോടെ യുവതിയെ മർദ്ദിച്ച ബാംന്ധുക്കൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം. അമ്മാവന്റെ മകനെ ഫോണില്‍ വിളിച്ചെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു യുവതിയെ ബന്ധുക്കളായ യുവാക്കൾ ചുറ്റും കൂടി മർദ്ദിച്ചത്. മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

ഥാര്‍ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം.സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതായി ഥാര്‍ ജില്ലയിലെ എഎസ്പി ദേവേന്ദ്ര പട്യാദര്‍ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അലിജര്‍പൂരില്‍ 19കാരിയെ ബന്ധുക്കള്‍ ക്രൂരമായി കെട്ടിത്തൂക്കിയാട്ടിയ ശേഷം മര്‍ദ്ദിച്ചിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് സമാനമായ സംഭവം. മൃഗങ്ങളെ തല്ലുന്നതുപോലെയാണ് ഏഴ് പേര്‍ ചേർന്ന് യുവതിയെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിക്കുന്നത്.

സംഭവത്തിൽ യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കളായ ഏഴ് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഥാര്‍ ജില്ലയിലെ തണ്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലെ പീപ്പല്‍വാ ഗ്രാമത്തിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കളാണ് മര്‍ദ്ദിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. യുവതിയെ അടിക്കുകയും ചവുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാം.

After #Alirajpur,it is #Dhar now, where will it be tomorrow?

[email protected] to answer.

Law and order has failed miserably in Madhya Pradesh.

What is @DGP_MP doing?

Hasn’t it came to the notice of @NCWIndia or will it continue behaving like white elephant? pic.twitter.com/n8sRuUZLCC

— Madhav Mantri (@madhavmantri) July 4, 2021