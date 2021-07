ലക്‌നൗ : ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മികച്ച വിജയം നേടിയ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ അഭിനന്ദിച്ച് ബാഡ്മിന്റണ്‍ താരം സൈന നെഹ്‌വാള്‍. ട്വറ്ററിലൂടെയാണ് സൈന യോഗി ആദിത്യനാഥിന് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

‘ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രശംസനീയമായ വിജയത്തിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്‍’-സൈന ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജനുവരിയില്‍ ഡല്‍ഹി അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് സൈന ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്.

Read Also : രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപന നിരക്ക് കുത്തനെ കുറഞ്ഞു : കണക്കുകൾ പുറത്ത് വിട്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആകെയുള്ള 75 സീറ്റുകളില്‍ 67 സീറ്റിലും ബി.ജെ.പി വിജയിച്ചിരുന്നു. സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടിക്ക് അഞ്ച് സീറ്റുകള്‍ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദള്‍, ജന്‍സട്ടദള്‍ എന്നിവര്‍ ഓരോ സീറ്റ് വീതം നേടി, ഒരു സീറ്റില്‍ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി വിജയിച്ചു. മായാവതിയുടെ ബി.എസ്.പി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ചിരുന്നില്ല.

Hearty congratulations for thumping victory in Zila Panchayat Chairperson election in UP @myogiadityanath sir 🙏🙏 #ZilaPanchayatElectionUP2021

— Saina Nehwal (@NSaina) July 3, 2021