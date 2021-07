കൊച്ചി: എസ്.ഐ ആനി ശിവയ്‌‌ക്കെതിരെ വീണ്ടും പരിഹാസവുമായി സംഗീത ലക്ഷ്മണ.

പ്രതിസന്ധികൾക്കിടെ പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പദവിയിലെത്തിയ ആനി ശിവയെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപമാനിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ അഭിഭാഷക സംഗീത ലക്ഷ്മണയ്‌ക്കെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു.

കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതറിഞ്ഞ സംഗീത ലക്ഷ്മണ ‘എസ്ഐ പെണ്ണ് ആനി ശിവയുടെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനല്ലേ? ഐ ആം വെയ്റ്റിങ്’ എന്ന് വീണ്ടും പരിഹാസം നിറഞ്ഞ പോസ്റ്റുമായി രംഗത്തെത്തി.. ചാനലുകളിൽനിന്നു വിളി വന്നപ്പോഴാണ് കേസിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതെന്നും, വിദേശത്തുനിന്നു വരെ വിളികൾ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കേസിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.

എഫ്ഐആർ, എഫ്ഐഎസ് റെക്കോർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കിട്ടിയ ശേഷം തുടർ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നും സംഗീത ലക്ഷ്മണ വ്യക്തമാക്കി.

സംഗീത ലക്ഷ്മണയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം;

അഭിഭാഷകരുടെ ചില വാട്ട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ circulate ചെയ്തു വരുന്ന ഫോട്ടം ചുവടെ.

MMTV, മാതൃഭൂമി എന്നീ ചാനലുകളിൽ നിന്ന് വിളി വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ തന്നെ വിവരമറിഞ്ഞത്. കൊച്ചി സെൻട്രൽ പോലീസ് സറ്റേഷനിൽ അങ്ങനെയാണ്. മാധ്യമക്കാര് ആദ്യമറിയും അതു കഴിയുബോൾ TV യിൽ കണ്ട് ജനമറിയും. വിദേശത്ത് നിന്ന് വരെ വിളികൾ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് പ്രതിയായ ഞാൻ വിവരമറിയുന്നത്.

Cr.933/2021 of Central Police Station, Kochi.

u/S.509 of IPC and S. 67 of IT Act എന്ന് മാത്രം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. FIR, FIS എന്നീ records കൈയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. കിട്ടിയ ശേഷം തുടർ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കും.

SI പെണ്ണ് ആനി ശിവയുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനല്ലേ??

I am waiting