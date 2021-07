ന്യൂഡല്‍ഹി : ബിടെക് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും പഠിക്കാൻ അഖിലേന്ത്യാ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്‍സില്‍ (എഐസിടിഇ) അനുമതി നല്‍കി. കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളം , ഹിന്ദി, മറാഠി, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ, ഗുജറാത്തി, ബംഗാളി, അസമി, പഞ്ചാബി, ഒഡിയ എന്നീ ഭാഷകളിലും ഇനിമുതല്‍ ബിടെക് പഠിക്കാം.

എട്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 14 എന്‍ജിനിയറിംഗ് കോളേജുകളില്‍ വരുന്ന അദ്ധ്യായന വര്‍ഷം മുതല്‍ പ്രാദേശിക ഭാഷകളില്‍ കോഴ്‌സുകള്‍ നടത്തുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിനോടുള്ള ഭയംമൂലം അഭിരുചിയുള്ള നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ ബിടെകിന്​ അവസരം തേടിയിരുന്നില്ല. ഇത്​ ഒഴിവാക്കാനാണ്​ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ കൂടി ബിടെക് പഠനത്തിന് അനുമതി നൽകിയത്.

Prioritising learning in Indian languages and advancing PM @narendramodi’s vision of developing an ecosystem of technological education in local languages, 14 engineering colleges across 8 states will admit students in courses in regional languages from the new academic year. pic.twitter.com/WSZWAHN0Bv

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) July 17, 2021