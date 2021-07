ഭോപ്പാല്‍: ആശുപത്രിയുടെ അഞ്ചാം നിലയിലേയ്ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചുകയറ്റി ഡ്രൈവര്‍. മധ്യപ്രദേശിലെ ഛിന്ദ്വാര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വലിയ രീതിയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് സാധനങ്ങളുമായി എത്തിയ ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് അവസാനം അഞ്ചാം നിലയില്‍ എത്തിയത്. സാധനം ഇറക്കാന്‍ ആരെയും കാണാത്തതിനാലാണ് താന്‍ ഓട്ടോറിക്ഷ അഞ്ചാം നിലയിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന വിചിത്രമായ വിശദീകരണമാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ നല്‍കിയത്. സാധനം ഇറക്കാനായി കുറേ സമയം കാത്തുനിന്നെന്നും ആരെയും കാണാത്തതിനാല്‍ ദേഷ്യം വന്നെന്നും ഡ്രൈവര്‍ പറഞ്ഞു.

Madhya Pradesh: A person drove an autorickshaw up to 5th floor of Chhindwara district hospital. While coming down, it stuck on the ramp, causing inconvenience to patients. A video went viral on social media on Sunday. Hospital administration has ordered probe. pic.twitter.com/xNmpA3Aj8H

— Free Press Journal (@fpjindia) July 18, 2021