ന്യൂഡല്‍ഹി : പെഗാസസ് ഫോണ്‍ചോര്‍ത്തലില്‍ കേന്ദ്രത്തിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കുമെതിരെ പരിഹാസ ട്വീറ്റുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി.

‘നമുക്കറിയാം അയാള്‍ എന്തൊക്കെയാണ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന്. നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ളതെല്ലാം’- രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

We know what he’s been reading- everything on your phone!#Pegasus https://t.co/d6spyji5NA

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 19, 2021