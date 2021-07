അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജനപ്രിയ ഹാസ്യതാരത്തെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി താലിബാൻ. അഫ്‌ഗാനിലെ ഹാസ്യനടൻ ആയ നസർ മുഹമ്മദിനെയാണ് താലിബാൻ തീവ്രവാദികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത്. നസറിനെ അടിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദിനെ ‘അജ്ഞാത’ തോക്കുധാരികളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ താലിബാൻ പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.

ജൂലൈ 27 ന് ഇറാൻ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ മുതിർന്ന ലേഖകൻ താജുദെൻ സോറഷ് ആണ് വീഡിയോ ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്. ‘ഈ വീഡിയോയിൽ കാന്ദഹാരി ഹാസ്യനടൻ, ഖാഷയെന്ന് വിളിക്കുന്ന നസർ മുഹമ്മദിനെ താലിബാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കാറിനുള്ളിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ മർദ്ദിക്കുന്നതും വ്യക്തമാണ്. ഇതിനു ശേഷം താലിബാൻ തന്നെയാണ് ഖാഷയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്,’ സോറഷ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. തീവ്രവാദികളിൽ ഒരാൾ തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭയപ്പെടുത്തയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് പലതവണ അടിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്.

വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഖാഷയെ താലിബാൻ തീവ്രവാദികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത്. തീവ്രവാദി സംഘം വ്യാഴാഴ്ച ഖാഷയെ പിടികൂടി മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് തൊണ്ട മുറിച്ചു. ജനപ്രിയ ഹാസ്യനടൻ തൊണ്ട മുറിച്ച് നിലത്ത് കിടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ആക്രമണം രൂക്ഷമാവുകയാണ്. നിരവധി പ്രവിശ്യകൾ താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഫ്ഗാൻ താലിബാന്റെ നിരവധി പ്രവർത്തകരെ കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രധിഷേധിച്ചാണ്‌ കലാപസംഘങ്ങൾ ഖാഷയെ ഭീകരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

This video shows the moment, Kandahari comedian, Khasha was arrested by the Taliban, Slapping him inside the car and then killed him. pic.twitter.com/E642Y52uto

— Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) July 27, 2021