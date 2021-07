ദിസ്പുർ : കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ അനാവശ്യമായി പ്രകോപിപ്പിച്ച നാട്ടുകാരിൽ ഒരാളെ ആന ചവിട്ടി കൊന്നു. പാസ്കൽ മുണ്ട എന്നയാളെയാണ് ആന ചവിട്ടിക്കൊന്നത്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വൈറൽ ആകുകയാണ്. വീഡിയോയിൽ പർപ്പിൾ നിറമുള്ള ടീഷർട്ട് ധരിച്ച ഒരാൾ കൈയിലുള്ള മഞ്ഞ ബാഗ് വീശി ആനകളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതും കാണാം.

അപ്പർ അസമിലെ നുമാഡിഗഡിലെ തേയില എസ്റ്റേറ്റിനു സമീപം ദേശീയപാത 39ൽ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. ശാന്തമായി റോഡു മുറിച്ചു കടക്കുകയായിരുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ നാട്ടുകാർ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആനക്കൂട്ടത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തിയതോടെ ആനകളിൽ ഒന്ന് റോഡിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് നേരെ തിരിയുകയായിരുന്നു.

നാട്ടുകാർ ചിതറിയോടിയെങ്കിലും പാസ്കൽ മുണ്ട നിലത്തു വീഴുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇയാളെ ആന ചവിട്ടി അരയ്ക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു.

വീഡിയോ കാണാം :

A human lost his life. I wonder whom to blame. pic.twitter.com/KQVGzRq0Ca

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 26, 2021